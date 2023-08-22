Псковские предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей

14:36, 22 августа 2023, ПАИ

Молодые предприниматели Пскова могут получить гранты от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Приём заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов идёт с 21 августа по 19 сентября.

Получить поддержку могут субъекты МСП, включённые в реестр социальных предпринимателей, а также субъекты МСП, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

С подробной информацией об условиях участия в конкурсном отборе можно ознакомиться по ссылке или по телефону (8 8112) 29-97-29 (доб. 126).