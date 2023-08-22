Турниры по хоккею в формате 3 на 3 пройдут в Пскове 2 и 3 сентября
Турниры по хоккею в формате 3 на 3 пройдут в Ледовом дворце Пскова 2 и 3 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации хоккея Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
2 сентября пройдёт турнир без ограничений в возрасте. 3 сентября начнётся турнир для спортсменов старше 40 лет.
Игры пройдут на участке размером с треть от стандартной хоккейной площадки без бросков «щелчком» и силовых приёмов. Матч разделят на три периода по семь минут «грязного» времени. В заявке команды может присутствовать семь полевых игроков и один вратарь.
Отметим, что для категории без ограничений в возрасте к играм допустят только хоккеистов со статусом «Спортшкольник» и «Мастер».
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