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Турниры по хоккею в формате 3 на 3 пройдут в Пскове 2 и 3 сентября

Турниры по хоккею в формате 3 на 3 пройдут в Ледовом дворце Пскова 2 и 3 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации хоккея Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

2 сентября пройдёт турнир без ограничений в возрасте. 3 сентября начнётся турнир для спортсменов старше 40 лет.

Игры пройдут на участке размером с треть от стандартной хоккейной площадки без бросков «щелчком» и силовых приёмов. Матч разделят на три периода по семь минут «грязного» времени.  В заявке команды может присутствовать семь полевых игроков и один вратарь.

Отметим, что для категории без ограничений в возрасте к играм допустят только хоккеистов со статусом «Спортшкольник» и «Мастер».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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