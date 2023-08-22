Турниры по хоккею в формате 3 на 3 пройдут в Пскове 2 и 3 сентября

13:57, 22 августа 2023, ПАИ

Турниры по хоккею в формате 3 на 3 пройдут в Ледовом дворце Пскова 2 и 3 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации хоккея Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

2 сентября пройдёт турнир без ограничений в возрасте. 3 сентября начнётся турнир для спортсменов старше 40 лет.

Игры пройдут на участке размером с треть от стандартной хоккейной площадки без бросков «щелчком» и силовых приёмов. Матч разделят на три периода по семь минут «грязного» времени. В заявке команды может присутствовать семь полевых игроков и один вратарь.

Отметим, что для категории без ограничений в возрасте к играм допустят только хоккеистов со статусом «Спортшкольник» и «Мастер».

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