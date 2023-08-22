Более 50 государственных и региональных наград вручили псковичам

13:37, 22 августа 2023, ПАИ

Более 50 государственных и региональных наград вручили псковичам в День Государственного флага РФ. Торжественная церемония прошла в Приказных палатах Псковского кремля сегодня, 22 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие началось с государственного гимна, после чего губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил всех присутствующих с праздником.

«Государственный флаг России олицетворяет важнейшие победы и свершения. Наше единство, независимость, силу, доблесть и стремление к новым свершениям. Мы гордимся его историей, и наша общая задача - чтить и защищать всё, что он олицетворяет», – сказал Михаил Ведерников.

Псковский губернатор подчеркнул, что это особенно важно сегодня, когда на Западе массово запрещают государственную символику России.

«Все мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности страны, в развитие её экономики, культуры, в защиту интересов нашей жизни. У каждого есть свои личные достижения, которые складываются в большие победы нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что цвета российского триколора символизируют благородство, честь и отвагу. От имени правительства Псковской области губернатор выразил слова благодарности всем присутствующим и тем, кто защищает интересы государства, за то, что они вносят вклад в развитие страны.

«По традиции сегодня будут вручены государственные и региональные награды. Их больше 50,и это говорит о том, что у нас живут, служат и работают мужественные, честные, профессиональные и трудолюбивые люди», – сказал глава региона. После чего состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград.