Псковичи могут стать участниками Всероссийского семинара «Без срока давности»

14:30, 22 августа 2023, ПАИ

Псковская молодёжь может принять участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности», который пройдёт в Новгородской области с 19 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участниками семинара в очном и онлайн-формате станут порядка 200 человек. Среди них – лидеры и представители патриотических общественных объединений и проектов, представители молодёжного сообщества федерального проекта «Без срока давности», специалисты органов исполнительной власти, сотрудники региональных центров патриотического воспитания, региональные координаторы федерального проекта «Без срока давности», а также участники детских и молодёжных творческих коллективов.

Организатором семинара выступает Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот» при поддержке комитета по молодёжной политике Новгородской области и Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Подать заявку на участие в семинаре можно до 12:00 15 сентября через личный кабинет пользователя в системе «Молодёжь России» по ссылке.

С более подробной информацией, положением о семинаре можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» по ссылке.