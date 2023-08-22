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Спорт

Псковичка выступит на первенстве мира по джиу-джитсу в Казахстане

Спортсменка псковской академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov Анастасия Ребезова выступит на первенстве мира по джиу-джитсу, которое начнётся в Казахстане 23 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Фёдор Шумейко.

Фото: группа академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»

«Она единственная псковичка, которая отобралась на первенство мира, – отметил тренер спортсменки. – Она отобралась через официальное первенство России, которое проходило в январе. Заняла там второе место и попала в состав сборной России по джиу-джитсу».

«Как и в любом виде спорта, сборная России будет участвовать в нейтральном статусе. Российская Федерация джиу-джитсу не против этого, а Казахстан не против приезда российских спортсменов», – подчеркнул Фёдор Шумейко.

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