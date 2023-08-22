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Общество

К 1 сентября ПсковГУ подготовил праздничную программу для студентов

Псковский государственный университет подготовил программу мероприятий для студентов на 1 сентября. Участников ждет знакомство с учебными корпусами, мастер-классы, встреча с ректором и конкурсная программа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

9:00-10:30 – открытие военного учебного центра при Псковском государственном университете. Участники: зачисленные в ВУЦ. Место проведения: г. Псков, ул. Крестовское шоссе, д. 2а.

Институт физико-математических наук и IT, Институт промышленных технологий и дизайна, Передовая инженерная школа Союзного государства, Колледж (после 9 класса):

9:00-10:00 – интерактивная презентация проекта «Твой ход». Место: БКЗ Филармония.

10:30 – мастер - классы от проекта «Твой ход» (для старших курсов). Место: ул. Некрасова, 24.

11:00 – встреча в институтах, колледже, знакомство с кураторами. Место: Учебные корпуса институтов, колледжа.

Институт права, экономики и управления, Институт образования и социальных наук, Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций, Колледж (после 11 класса):

10:00 – встреча в институтах, колледже, знакомство с кураторами. Место: Учебные корпуса институтов, колледжа.

12:00 – интерактивная презентация проекта «Твой ход». Место: БКЗ Филармония.

13:30 – мастер - классы от проекта «Твой ход» (для старших курсов). Место: ул. Некрасова, 24.

11.00-14.00 - открытие учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ (для ИМИЭБ). Место проведения: г. Псков, ул. Достовалова. Примечание: ИМИЭБ работает по отдельному сценарию в течение дня, присоединяется на вечернюю программу.

15:00 - 16:00 – встреча ректора со студентами первого курса. Участники: медалисты; выпускники колледжей и вузов (бакалавриат, специалитет), имеющие дипломы с отличием. Место проведения: пл. Ленина, д.2, Актовый зал.

Вечерняя программа:

19:00 – работа интерактивных площадок, концертная программа;

20:00 – торжественная церемония открытия начала учебного года в ПсковГУ. Место проведения: парк Строителей.

21:30 – завершение всех мероприятий.

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