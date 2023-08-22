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Четыре команды из Псковской области примут участие в первенстве Северо-Запада по футболу

Команды футбольного клуба «Псков», спортшколы «Стрела», «Спартак-Юниор», а также великолукской СШОР «Экспресс» отправятся на первенство Северо-Запада по футболу среди мальчиков не старше 2012 года рождения, которое пройдёт в Сестрорецке на стадионе ПКиО «Дубки» с 8 по 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов. Фото носит иллюстративный характер

Соревнования пройдут в формате футбольного фестиваля. На групповом этапе один матч будет состоять из двух таймов по 20 минут. На стадии плей-офф, куда пройдёт по два лидера в каждой из четырёх групп, продолжительность тайма сократится до 15 минут.

В составе команды на поле будут находиться восемь игроков, включая вратаря. Отметим, что игры пройдут с правилом фиксации положения «вне игры».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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