Псковичи в составе профильного отряда дзюдо отправятся в Артек

16:32, 22 августа 2023, ПАИ

Псковские спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» Матвей Степанов и Никита Рендаков в составе профильного отряда дзюдо отправятся в международный детский центр «Артек» с 25 сентября по 15 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.

Отметим, что спортсмены получили такое право из-за успешного выступления на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, которое проходило в начале апреля в Полярных Зорях. «Впервые в истории современного псковского дзюдо на пьедестал первенства страны встали спортсмены из Псковской области. Они в составе команды СЗФО заняли второе место. Матвей Степанов не проиграл ни одной схватки. Он был лучшим борцом первого состава СЗФО. Так как федерация дзюдо является одним из партнёров международного детского центра «Артек», весь пьедестал получил путёвки», – рассказала Кристина Тимофеева.

«Там будет спецотряд, – продолжила директор клуба «Спортивное единство». – Это будет тематическая смена. Они, как я думаю, там будут заниматься спортом. В большей степени, конечно, это будет отдых, но они там будут и учиться, и тренироваться. Матвей Степанов поедет уже второй год подряд, но в том году он ездил за результаты по баллам».

Кроме того, на первенстве России в составе второй сборной СЗФО выступал пскович Егор Мельник, который занял первое место в дисциплине «ката». «Но по борьбе они [вторая сборная СЗФО. – ПАИ] заняли невысокое место, поэтому путёвки в Артек ему не досталось», – пояснила Кристина Тимофеева.

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