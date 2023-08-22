Гребцы ПсковГУ выиграли в матчевой встрече со студентами Горного университета

17:52, 22 августа 2023, ПАИ

Команда ПсковГУ по академической гребле выиграла в матчевой встрече со студентами Горного университета, которая прошла в Санкт-Петербурге 20 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил студент ПсковГУ и участник гонки Евгений Фёдоров.

Отметим, что матчевая встреча на дистанции пять километров проходила в Санкт-Петербурге на Крестовском острове.

«Гонка была очень захватывающая, не у многих в городе есть возможность самостоятельно проходить под мостами и любоваться красотой города, – отметил Евгений Фёдоров. – Команда Горного университета очень перспективная. Ребята сильные, но им не хватает сплочённости. Команда у них новая, ещё не скатались вместе, как мы».

Также спортсмен отметил, что для него это не первая гонка вокруг Крестовского острова. «Здесь проходит осенний марафон, и все ребята из нашей команды каждый год в нём участвуют. Самое запоминающееся – это большие волны, бьющие о борт и обливающие всего себя. Они мотивируют идти ещё быстрее. Погода в тот день очень удивила. Редко в Санкт-Петербурге увидишь ясное небо и жару», – сказал Евгений Фёдоров.

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