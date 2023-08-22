Губернатор поддержал идею об учреждении областных соревнований среди постов скорой помощи

17:36, 22 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал идею о проведении в регионе ежегодных внутренних соревнований среди постов скорой медицинской помощи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Такое мероприятие позволит на региональном уровне выбирать лучших из лучших», — сказал Михаил Ведерников во вторник, 22 августа, в ходе торжественного мероприятия по вручению ключей от автомобилей сотрудникам учреждений здравоохранения.

Инициатива проведения регионального конкурса принадлежит главному врачу Псковской станции скорой медицинской помощи Денису Сачкову. Поводом для учреждения областных соревнований стала победа псковских медиков в межрегиональном конкурсе профмастерства, который прошел 18 августа в Туле. Великолукская бригада признана лучшей в России в номинации «Лучшая фельдшерская бригада медицинской помощи и медицины катастроф», а ее водитель стал серебряным призером в номинации «Лучший водитель».

В рамках сегодняшнего мероприятия Михаил Ведерников в очередной раз поблагодарил группу медиков за отличные результаты. За вклад в развитие службы скорой медицинской помощи им вручили благодарственное письмо правительства региона.

В Псковской области работает 30 постов скорой медицинской помощи.