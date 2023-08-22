Китайскую театральную лабораторию организуют в Псковском драмтеатре

20:47, 22 августа 2023, ПАИ

Локальный фестиваль, посвящённый автору «Лягушек», китайскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Мо Яню, организуют в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил художественный руководитель – директор театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Локальный фестиваль пройдёт в декабре.

По словам Дмитрия Месхиева, запланирована большая театральная лаборатория по китайской прозе и драматургии. Он также отметил, что сейчас в России интерес прикован именно к китайским искусству и литературе.

«Получилось волею судьбы, что мы первый театр, взявшийся за китайскую литературу. Мы спектакль начали готовить два года назад. С китайцами всё очень небыстро и очень непросто. Раз уже мы впереди России всей с китайским искусством в стране, то и флаг в руки лабораторию китайскую делать», – заключил Дмитрий Месхиев.