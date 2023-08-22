Псковская область поможет ЛНР в сфере информационных технологий

17:48, 22 августа 2023, ПАИ

Сотрудничеству в сфере цифрового развития была посвящена рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. о. заместителя председателя правительства Луганской народной республики Светланой Малаховой. В эти дни в регионе находится делегация ЛНР. Специалисты осваивают особенности программного продукта «Социальный комплекс», который разработан в Псковской области, для внедрения на территории республики, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Светлана Малахова поблагодарила за поддержку. «В эту трудную минуту для Луганской народной республики регион оказал нам безвозмездную помощь. Коллеги раньше приезжали к нам — было первое обучение. Сейчас уже здесь мы продолжаем учиться пользоваться программным продуктом», — рассказала она.

Михаил Ведерников поинтересовался, есть ли технические сложности с предоставлением доступа к программному продукту, оцифрована ли база данных, необходимая для работы.

Начальник Управления цифрового развития и связи правительства области Виталий Рахманов подчеркнул, что работа идет в штатном режиме. Проведено обучение основных пользователей системы из ЛНР. Следующий этап — проведение вебинаров и других этапов обучения. «Заливка базы данных — основная работа, которую мы вели с апреля. Более 80% оцифровано, данные нормализованы», — добавил начальник управления. Республике будут переданы и права на использование программного продукта.

Информационная система «Социальный комплекс» предназначена для комплексной автоматизации деятельности учреждений соцобслуживания, обеспечивает единый механизм ведения личных дел и начислений гражданам, которые получают социальные выплаты. Например, с помощью программного продукта выплачиваются пособия, в том числе пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.

Михаил Ведерников и Светлана Малахова обсудили и перспективные проекты. Со следующего года на территории республики планируется внедрить и еще один псковский программный комплекс «Моя семья», который создан для системы образования. Глава региона поручил Виталию Рахманову оказать в полном объеме консультирование, необходимую шефскую помощь. «Если будут сложности — сопровождайте, помогайте. Может еще какие-то продукты можно рассмотреть исходя из особенностей территории», — подчеркнул глава региона, обращаясь к Виталию Рахманову.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников и Светлана Малахова обменялись подписанными соглашениями между правительством Псковской области и правительством Луганской народной республики о сотрудничестве в сферах цифрового развития и информационных технологий.

Напомним, сегодня для специалистов из Луганской народной республики завершается семинар по внедрению программного продукта в деятельность социальной службы. На прошлой неделе в Псковскую область для знакомства с программным продуктом приезжала делегация специалистов из Херсонской области.