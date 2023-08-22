Паспорта юным пыталовцам вручила глава Пыталовского района

20:22, 22 августа 2023, ПАИ

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, глава района Вера Кондратьева вместе с сотрудником УФМС, специалистом молодёжного центра в присутствии родителей вручила самый главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации – трём новым полноправным гражданам нашей страны. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

«Сегодня, в День Государственного флага РФ, в ряду множества мероприятий мы проводим акцию «Мы граждане России». И в рамках акции мы вручим нашим юным гостям паспорта граждан Российской Федерации, а также памятные подарки», – обратилась к присутствующим Вера Кондратьева.

Специалист молодёжного центра Алла Бирюлева рассказала молодым гражданам, откуда вообще появилась паспортная система и как важно беречь этот самый важный документ.

Также к собравшимся обратилась врио начальника по вопросам миграции МВД России по Пыталовскому району Ирина Соломонова. Она напомнила о важности получаемого документа, о том, что его нужно беречь, а также поздравила ребят с этим выдающимся событием.

После поздравительных слов ребятам торжественно вручили паспорта и небольшие подарки.