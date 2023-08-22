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Общество

Олег Басников: В Дедовичах результат газификации хороший

В кабинете главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева состоялось совещание с участием гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющего организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Олега Басникова, специалистов газораспределительной организации, представителей подрядчика во главе с исполнительным директором ООО «ПСФ Газстройкомплект» Алексеем Кирилловым, а также представителей администрации района и городского поселения «Дедовичи». Об этом ПАИ сообщила газета «Коммуна».

Фото газеты «Коммуна»

Темой разговора стали сроки реализации технологического присоединения к распределительным газовым сетям, монтаж магистральных газопроводов и работа с льготными категориями граждан. Алексей Кириллов подробно рассказал, с какими улицами есть сложности, и где придётся вскрывать асфальт, чтобы подключиться к газовой трубе.

«К исполнению работ мы готовы, проколочная машина уже здесь, две бригады по три человека готовы к работе. По 200-400 метров труб в день реально проложить, если не будет помех со стороны имеющихся на улицах коммуникаций. У нас есть согласованный план-график, по которому объём работ должен быть выполнен в сентябре», – сказал Алексей Кириллов.

«В Дедовичах по сравнению с другими районами результат газификации хороший. Просьба и в дальнейшем подсказывать и помогать. До 1 сентября обещаем подготовить проекты для тех улиц, для которых их ещё нет. Работа по догазификации сложная, требует много разных согласований. Спасибо за то, что мы с вами пришли к взаимопониманию», – обратился Олег Басников к главе района.

Следующим вопросом для обсуждения была догазификация льготных категорий граждан.

«В посёлке 33 федеральных льготника, из них 12 уже получили первые выплаты, обмер сделан у шести человек, и они ждут расчёта, ждут обмера еще шесть человек, четыре человека собирают документы. Первую выплату из федерального бюджета в размере 574 тыс. руб. получили льготные категории граждан на догазификацию частных домов. Не так быстро, как хотелось бы местным жителям, идёт догазификация в посёлке. Нужно понять, что работа эта непростая, требует много разных согласований и большой ответственности со стороны подрядчика», – сообщила заместитель главы администрации городского поселения «Дедовичи» Ирина Гаврилова.

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