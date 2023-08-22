С целебными свойствами лекарственных растений познакомились островичи

21:17, 22 августа 2023, ПАИ

Участники клуба «Тропа здоровья» на очередном заседании говорили о лекарственных растениях. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

При Приезженской библиотеке работает клуб, объединяющий любителей здорового образа жизни. Его участники на занятиях знакомятся со спортивными методиками, позволяющими сохранять здоровье и продлевать молодость, ходят на прогулки по тропе здоровья.

На очередном заседании говорили о лекарственных растениях. Специалист Приезженской библиотеки провела информационный час «Растения-целители», рассказала о целебных свойствах лекарственных растений, произрастающих в Островском районе, о правилах их сбора, сушки и хранения, а также о правильном использовании для лечения различных недугов.

Участники встречи поделились своими знаниями об использовании народных средств, отгадывали загадки.

