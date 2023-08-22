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Общество

Продолжается ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе

В Себежском районе продолжается ремонт региональной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автодорога востребована у жителей Псковской области, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, она пролегает вдоль особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка «Себежский».

В прошлом году специалисты отремонтировали участок с 61-го по 80-й км, в этом году подрядчику предстоит привести к нормативу ещё около 19 км трассы на двух участках.

На участке с 25-го по 35-й км специалисты завершили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок.   

Кроме того, работы продолжаются и на втором участке – с 52-го по 61-й км. Ремонт дорожного покрытия на этом участке был выполнен ещё в прошлом году. Здесь подрядчик ремонтирует пересечения, примыкания, а также мост через реку Чернею, укрепляет обочины и приводит в порядок автобусные остановки.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – более 687 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за два года в нормативное состояние будет приведено около 38 км трассы.

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