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Общество

Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лёд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 22 августа впервые после болезни, в результате которой у него были ампутированы обе стопы, вышел на лёд. Фигурист появился перед публикой во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, ранее Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке, он пережил ампутацию обеих стоп, затем голеней, а также кисти правой руки. 

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