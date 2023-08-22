Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лёд
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 22 августа впервые после болезни, в результате которой у него были ампутированы обе стопы, вышел на лёд. Фигурист появился перед публикой во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.
Напомним, ранее Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке, он пережил ампутацию обеих стоп, затем голеней, а также кисти правой руки.
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