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Общество

Концерт под открытым небом прошёл в Пыталово

Сегодня, в День Государственного флага РФ, возле Пыталовского дома культуры состоялся концерт под открытым небом. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

Фото газеты «Наша жизнь»

Перед жителями нашего города выступил военный духовой оркестр в/ч 35700 из города Острова. Перед началом концерта всем желающим выдавались ленточки-триколоры. Также любой желающий мог оставить пожелание на «Флаге благодарности», который в ближайшее время отправится в зону СВО, к нашим ребятам.

Звучали не только привычные военные мотивы, но и легкоузнаваемые мелодии некоторых популярных песен. Также военнослужащие порадовали горожан своими вокальными выступлениями.

По окончании концерта желающие приняли участие в акции. Были развернуты полотна триколора, и из них участники выстроили букву Z в знак поддержки наших ребят, находящихся в зоне СВО.

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