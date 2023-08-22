Концерт под открытым небом прошёл в Пыталово

22:15, 22 августа 2023, ПАИ

Сегодня, в День Государственного флага РФ, возле Пыталовского дома культуры состоялся концерт под открытым небом. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

Перед жителями нашего города выступил военный духовой оркестр в/ч 35700 из города Острова. Перед началом концерта всем желающим выдавались ленточки-триколоры. Также любой желающий мог оставить пожелание на «Флаге благодарности», который в ближайшее время отправится в зону СВО, к нашим ребятам.

Звучали не только привычные военные мотивы, но и легкоузнаваемые мелодии некоторых популярных песен. Также военнослужащие порадовали горожан своими вокальными выступлениями.

По окончании концерта желающие приняли участие в акции. Были развернуты полотна триколора, и из них участники выстроили букву Z в знак поддержки наших ребят, находящихся в зоне СВО.