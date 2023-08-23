Грозы и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

07:37, 23 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 23 августа. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.