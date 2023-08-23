Грозы и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 23 августа. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +18 до +23 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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