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Общество

Лаврентьев день наступил по народному календарю

День святого Лаврентия Римского, жившего в III веке, отмечают сегодня, 23 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

Русская православная церковь в этот день также поминает местночтимого святого – юродивого Лаврентия Калужского, жившего в XV–XVI веках. По преданию, его дар помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Около места погребения святого Лаврентия построен Лаврентьевский монастырь.

В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней. Поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озёрах: если она тиха и спокойна – осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идёт», – говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета – начале осени.

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