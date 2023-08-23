Псковская область отмечает 79 лет со дня образования

07:58, 23 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей региона с 79-летием со дня образования Псковской области в своём Telegram-канале.

«Родина княгини Ольги и Знамени Победы. Край, где жили и творили великие Пушкин, Мусоргский, Ковалевская и Скобельцын, прославились Александр Невский и 6-я рота. Регион с потрясающей природой и уникальными памятниками. Центр притяжения паломников, туристов и кинорежиссёров. Территория масштабных музыкальных фестивалей и поэтических праздников. Место базирования легендарных воинских частей», – написал он.

Глава города также отметил, что главное богатство региона – это люди: думающие, искренние, настоящие. «Поздравляю всех жителей области с праздником! Желаю каждому мира, добра и взаимопонимания, а Псковской области – процветания!» – заключил он.