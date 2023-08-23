Россияне назвали пенсию в 69 тысяч рублей оптимальной

08:16, 23 августа 2023, ПАИ

Средний размер желаемой пенсии граждан РФ – 69 тысяч рублей, следует из результатов опроса «СберНПФ» и «Работа.ру», как сообщает газета «Известия».

При этом в Минтруде рассказали, что средняя сумма страховых выплат по старости сегодня – 21,8 тысячи рублей.

Международная организация труда определила, что средний размер пенсии должен быть не меньше 40 % от утраченной зарплаты, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

По данным Росстата, в мае 2023 года это соотношение в России составило 26,7 %. Эксперт отметила, что причины такого низкого показателя связаны с несовершенствами порядка расчёта поддержки и механизма индексации, а также с серыми схемами оплаты труда.