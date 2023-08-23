«Совещание» аистов удалось снять в Локне
«Совещание» аистов удалось запечатлеть в посёлке Локня. Фотография опубликована в группе «Локнянская сага» в социальной сети «ВКонтакте».
«Совещание проводят. Обсуждают план и маршрут полёта», – написал автор снимка.
«Облюбовали чей-то дом. Вероятно – там живут внутри, хорошие люди! И на крыше, тоже – прекрасная семья!» – отметила участница сообщества.
«И председательствующий над всеми – на трубе», – пошутила другая подписчица.
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