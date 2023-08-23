«Совещание» аистов удалось снять в Локне

08:38, 23 августа 2023, ПАИ

«Совещание» аистов удалось запечатлеть в посёлке Локня. Фотография опубликована в группе «Локнянская сага» в социальной сети «ВКонтакте».

«Совещание проводят. Обсуждают план и маршрут полёта», – написал автор снимка.

«Облюбовали чей-то дом. Вероятно – там живут внутри, хорошие люди! И на крыше, тоже – прекрасная семья!» – отметила участница сообщества.

«И председательствующий над всеми – на трубе», – пошутила другая подписчица.