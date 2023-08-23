На патриотическое воспитание в России в 2022 году направили 11,4 млрд рублей

08:58, 23 августа 2023, ПАИ

Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» потребовала в 2022 году 11,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Это следует из заключения комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передаёт газета «Известия».

Там отмечается, что изначально на проект планировалось направить только пять миллиардов. В 2021 году сумма бюджетных трат на проект была в три раза меньше – она составила 3,4 миллиарда рублей.

Средства проекта были направлены, в частности, на оплату труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего таких ставок было открыто 8 802. Советники начали работать в 49 регионах России, а с нового года такие должности появятся во всех субъектах РФ.

Также в 2022 году были закуплены комплекты государственных символов для более 11 тысяч школ — с прошлого учебного года в каждой из российских школ по понедельникам перед уроками поднимают государственный флаг. Как сообщили изданию в Минпросвещения, к концу 2024 года «комплектами государственных символов будет оснащено более 33 тысяч образовательных организаций».

Бюджетное ассигнование потребовалось и на проведение всероссийского конкурса «Большая перемена». В прошлом году в нём приняли участие почти четыре миллиона школьников.

Кроме того, проект «Патриотическое воспитание» предусматривает грантовый конкурс для некоммерческих организаций на проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодёжи.