Невельчанин получил штраф за хранение наркосодержащего растения

19:46, 23 августа 2023, ПАИ

Невельский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который принёс домой дикорастущий куст растения, содержащего наркотические вещества. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, мужчина сорвал растение для личного употребления, без цели сбыта. Дома он повесил куст в сарае и незаконно хранил его там до обнаружения сотрудниками полиции. Масса наркосодержащего растения в пересчёте на сухое вещество составила 40,6 грамма.

Подсудимый полностью согласился с обвинениями.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание, предусмотренное статьёй 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растения, содержащего наркотические вещества, в значительном размере), в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.