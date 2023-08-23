Утверждён состав рабочей группы по подготовке к 80-летию со дня образования Псковской области

10:05, 23 августа 2023, ПАИ

В Псковской области создана рабочая группа по подготовке и проведению празднования в 2024 году 80-летия со дня образования региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документом утверждён состав рабочей группы, в который вошли представители правительства региона, областного Собрания депутатов, исполнительных органов региона, руководители муниципалитетов, общественных организаций. Возглавил рабочую группу лично Михаил Ведерников.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте губернатора Псковской области.