Утверждён состав рабочей группы по подготовке к 80-летию со дня образования Псковской области
В Псковской области создана рабочая группа по подготовке и проведению празднования в 2024 году
Документом утверждён состав рабочей группы, в который вошли представители правительства региона, областного Собрания депутатов, исполнительных органов региона, руководители муниципалитетов, общественных организаций. Возглавил рабочую группу лично Михаил Ведерников.
Ознакомиться с документом можно на официальном сайте губернатора Псковской области.
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Утверждён состав рабочей группы по подготовке к 80-летию со дня образования Псковской области
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