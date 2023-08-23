Cover Band «Знак качества» выступит на Дне города в Великих Луках
Cover Band «Знак качества» выступит на концертной программе, посвящённой Дню города Великие Луки, 26 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации муниципалитета.
Коллектив будет выступать на Летней эстраде с 21:00 до 22:00.
Отметим, что Cover Band «Знак качества» был создан в 2018 году на базе Великолукского драматического театра специально для участия в спектакле «Старший сын», режиссёром которого стал Юрий Печенежский.
Группа выступает в стиле Ska и Pop-Rock, а в её репертуаре – хиты разных лет.
В состав группы входит вокалист Радислав Синельников, саксофонист Илья Соловьёв, гитарист Александр Степанов, бас-гитарист Александр Богданов, а на ударных сыграет Виктор Розенштейн.
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