Cover Band «Знак качества» выступит на Дне города в Великих Луках

11:16, 23 августа 2023, ПАИ

Cover Band «Знак качества» выступит на концертной программе, посвящённой Дню города Великие Луки, 26 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации муниципалитета.

Коллектив будет выступать на Летней эстраде с 21:00 до 22:00.

Отметим, что Cover Band «Знак качества» был создан в 2018 году на базе Великолукского драматического театра специально для участия в спектакле «Старший сын», режиссёром которого стал Юрий Печенежский.

Группа выступает в стиле Ska и Pop-Rock, а в её репертуаре – хиты разных лет.

В состав группы входит вокалист Радислав Синельников, саксофонист Илья Соловьёв, гитарист Александр Степанов, бас-гитарист Александр Богданов, а на ударных сыграет Виктор Розенштейн.