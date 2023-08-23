Шесть псковских НКО получат средства на реализацию соцпроектов
В Пскове определены победители конкурса на предоставление субсидий на реализацию соцпроектов, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Шесть социально ориентированных НКО получили поддержку:
– организация «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (проект «Реабилитация инвалидов по зрению средствами социокультурной направленности, физической культуры и спорта»);
– зоозащитная организация «ШАНС» (проект «Электрификация вольеров и прилегающей к ним территории в новом приюте для бездомных животных «Шанс»);
– Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (проект «Помним прошлое – строим будущее!»);
– общественная организация инвалидов города Пскова «Всероссийское общество инвалидов» (проект «Я/ТЫ/ПРАЗДНИК»);
– «Зоозащита» (проект «Приют «Лесопилка» – 2.0.»);
– АНО «Патриот» (проект «Пост № 1 – заветам прадедов верны»).
Конкурс проводится ежегодно среди социально ориентированных НКО в рамках муниципальной программы.
Участники «Университетских смен» из ДНР присоединились к акции «Хоровод дружбы» в Пскове
Псковская область всё чаще становится центром федеральных событий – Михаил Ведерников
Утверждён состав рабочей группы по подготовке к 80-летию со дня образования Псковской области
Директор «Школы 21» из Великого Новгорода станет гостем программы «Дежурный по городу»