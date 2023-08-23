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Общество

Шесть псковских НКО получат средства на реализацию соцпроектов

В Пскове определены победители конкурса на предоставление субсидий на реализацию соцпроектов, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Шесть социально ориентированных НКО получили поддержку:

– организация «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (проект «Реабилитация инвалидов по зрению средствами социокультурной направленности, физической культуры и спорта»);

– зоозащитная организация «ШАНС» (проект «Электрификация вольеров и прилегающей к ним территории в новом приюте для бездомных животных «Шанс»);

– Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (проект «Помним прошлое – строим будущее!»);

– общественная организация инвалидов города Пскова «Всероссийское общество инвалидов» (проект «Я/ТЫ/ПРАЗДНИК»);

– «Зоозащита» (проект «Приют «Лесопилка» – 2.0.»);

– АНО «Патриот» (проект «Пост № 1 – заветам прадедов верны»).

Конкурс проводится ежегодно среди социально ориентированных НКО в рамках муниципальной программы.

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