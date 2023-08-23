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Культура

Новый выпуск подкаста Псковского музея появился в сети

Новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника появился в сети, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник запустил новый проект – «Покамест-podcast». Это музейный подкаст, в котором ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают об уникальных экспонатах из фондовых коллекций, а также делятся музейными тайнами.

Второй выпуск подкаста, который посвящён Картинной галерее Псковского музея, уже в сети. «Вместе с ведущими вы совершите путешествие по залам галереи, узнаете о самых значимых произведениях изобразительного искусства и художниках, из-под чьих кистей выходили эти шедевры», – отметили в музее.

Выпуск можно прослушать уже сейчас на любой удобной платформе:

«ВКонтакте»: https://vk.com/podcast-132819181_456239072.

Яндекс Музыка: https://music.yandex.ru/album/26991646?dir=desc&activeTab=about.

Google Подкасты: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYXZlLmRpZ2l0YWwvNDg0NDk.

Mave: https://pskovmuseum.mave.digital.

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