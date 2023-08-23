Конкурс для работников здравоохранения «Мой руководитель» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:04, 23 августа 2023, ПАИ

Брифинг, посвящённый конкурсу для работников здравоохранения «Молодой руководитель», проходит в медиацентре ПАИ.

Каковы цель и задачи конкурса, какие кадры нужны, какие критерии отбора, кто будет рассматривать кандидатуры, как можно отправить заявку, трудно ли молодому руководителю управлять большим коллективом?

Об этом расскажут заместитель председателя по кадровой политике комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова и главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.