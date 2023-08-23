Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта, рассказали псковичам

19:51, 23 августа 2023, ПАИ

Новые правила, касающиеся работы водителей такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и водителей внеуличного транспорта, действуют в Трудовом кодексе РФ с 1 марта 2023 года. Требования определены статьёй 328.1 ТК РФ. Об этом ПАИ сообщили в сервисе SuperJob.

К управлению общественным транспортом не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение определённых преступлений либо подвергающиеся уголовному преследованию за такие преступления.

Запрет на работу таксистом действует, если гражданин совершил следующие преступления: убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; похищение человека; грабёж; разбой; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям; преступления, предусмотренные законодательством другого государства (члена Евразийского экономического союза), соответствующие преступлениям, указанным выше.

В соответствии с новыми правилами ТК РФ, теперь работник должен предоставлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. Если работник не предоставит справку до 1 сентября 2023 года, работодатель должен будет расторгнуть трудовой договор.