Депутаты городской Думы почтили память героев Курской битвы

13:20, 23 августа 2023, ПАИ

23 августа в России вспоминают 80-ю годовщину Курской битвы. Торжественный церемониал прошёл у Вечного огня в Пскове. Почтить подвиг советских воинов собрались городские депутаты, представители ветеранского сообщества, военнослужащие 76-й дивизии, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, псковичи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

После минуты молчания участники митинга возложили гирлянду славы и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, 23 августа отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.