Аварийную кровлю заменяют на храмах Крыпецкого монастыря в Псковском районе

15:10, 23 августа 2023, ПАИ

Работы по замене аварийной кровли на храмах Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря начались в Псковском районе в августе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»





На протяжении многих лет храмовый комплекс монастыря постоянно приходилось ремонтировать.

Из-за плохо установленной в прошлые годы кровли возникали протечки. Кладка и штукатурка фасадов разрушалась от попадания влаги.

Завершение реставрационных работ планируется к празднованию Святой Пасхи в 2024 году.