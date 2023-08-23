Аварийную кровлю заменяют на храмах Крыпецкого монастыря в Псковском районе
Работы по замене аварийной кровли на храмах Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря начались в Псковском районе в августе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
На протяжении многих лет храмовый комплекс монастыря постоянно приходилось ремонтировать.
Из-за плохо установленной в прошлые годы кровли возникали протечки. Кладка и штукатурка фасадов разрушалась от попадания влаги.
Завершение реставрационных работ планируется к празднованию Святой Пасхи в 2024 году.
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