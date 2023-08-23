Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Освещение появится на детской площадке в деревне Выбор Новоржевского района

В ходе рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил деревню Выбор Новоржевского района сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Глава региона осмотрел благоустроенное общественное пространство в центре деревни, которое было приведено в порядок благодаря победам ТОС «Комфорт» в конкурсе проектов. Сейчас ТОС объединяет около 200 местных жителей.

Руководитель ТОС «Комфорт» Татьяна Пискунова рассказала Михаилу Ведерникову, что в прошлом году на средства гранта на детской площадке установили тренажёры и информационный стенд. А в этом году победа в областном конкурсе ТОС с проектом «Светлый выбор» позволит сделать освещение на детской площадке, что позволит заниматься спортом в вечернее время. На эти нужны выделено 365 тысяч рублей, а реализован проект будет до конца года.

«Начали с маленьких шажков. В 2022 году установили тренажёры на детской площадке. В этом году выиграл проект «Светлый выбор», сделаем на ней освещение. Будет ещё уютнее, светлее, красивее. Всем Выбором решаем, собираем, разговариваем, приходим к одному и придумываем. Рады, что есть такие программы как ТОС», – сказала Татьяна Пискунова.

Всего на территории волости работает семь ТОСов, и в этом году сразу три проекта-победителя. Глава волости Ольга Васильева обратила внимание, что с каждым годом финансирование, которое привлекается через механизм ТОС, растёт. Если в первые годы общая поддержка начиналась с 200 тысяч рублей, то в этом году дополнительно удалось привлечь почти миллион рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Качественная вода появится в Печорах

23 августа 2023

Древние захоронения обнаружили в Пскове

23 августа 2023

Аварийную кровлю заменяют на храмах Крыпецкого монастыря в Псковском районе

23 августа 2023

Около 600 жителей Новоржевского района обслуживает Выборский ФАП

23 августа 2023

Освещение появится на детской площадке в деревне Выбор Новоржевского района

23 августа 2023

Дождливая погода ожидается в Псковской области 24 августа

23 августа 2023

Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове

23 августа 2023

Безопасность подъездных путей к школам проверяют в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...