Освещение появится на детской площадке в деревне Выбор Новоржевского района

14:47, 23 августа 2023, ПАИ

В ходе рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил деревню Выбор Новоржевского района сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона осмотрел благоустроенное общественное пространство в центре деревни, которое было приведено в порядок благодаря победам ТОС «Комфорт» в конкурсе проектов. Сейчас ТОС объединяет около 200 местных жителей.

Руководитель ТОС «Комфорт» Татьяна Пискунова рассказала Михаилу Ведерникову, что в прошлом году на средства гранта на детской площадке установили тренажёры и информационный стенд. А в этом году победа в областном конкурсе ТОС с проектом «Светлый выбор» позволит сделать освещение на детской площадке, что позволит заниматься спортом в вечернее время. На эти нужны выделено 365 тысяч рублей, а реализован проект будет до конца года.

«Начали с маленьких шажков. В 2022 году установили тренажёры на детской площадке. В этом году выиграл проект «Светлый выбор», сделаем на ней освещение. Будет ещё уютнее, светлее, красивее. Всем Выбором решаем, собираем, разговариваем, приходим к одному и придумываем. Рады, что есть такие программы как ТОС», – сказала Татьяна Пискунова.

Всего на территории волости работает семь ТОСов, и в этом году сразу три проекта-победителя. Глава волости Ольга Васильева обратила внимание, что с каждым годом финансирование, которое привлекается через механизм ТОС, растёт. Если в первые годы общая поддержка начиналась с 200 тысяч рублей, то в этом году дополнительно удалось привлечь почти миллион рублей.