Бесплатно посетить музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово смогут псковичи и туристы

14:50, 23 августа 2023, ПАИ

Бесплатно посетить музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово смогут псковичи и гости Псковской области во время Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», который пройдёт 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

В подлинной усадьбе семьи Кюлаотс представлены предметы домашней утвари, орудия труда и рукоделий. Самые интересные экспонаты: большой ткацкий стан, конная льномялка, женский костюм, «боговы полотенца» и деревянная статуя языческого бога Пеко.

Усадьба состоит из каменного жилого дома с деревянными сенями, каменного хлева и клети (амбара) 1899 года постройки и небольшой бани.

В другие дни музей-усадьба предлагает экскурсии по усадьбе, приготовление и дегустацию домашнего сыра по народному сетоскому рецепту, мастер-классы по изготовлению обрядовой куклы, сетоский обед: домашний сыр, пироги, сетоская похлебка с молоком и крупой, манный мусс и овощное рагу, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, по ткачеству национальных поясов.

Подробнее о музее можно прочитать на сайте Изборского музея-заповедника.