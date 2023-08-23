Отдых не по плану: об испорченных отпусках рассказали псковские випы

16:40, 23 августа 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали об испорченных отпусках, необычных встречах в Париже, особенном послевкусии отдыха и неприятных сюрпризах солёного озера.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко:

– Однажды мы ехали всей семьей с юга. А так как я сама родом из Саратовской области, мы всегда преодолеваем такие длинные пути и периодически вынуждены останавливаться в различных гостиницах, в том числе придорожных. И вот, значит, мы едем изможденные, ночь, все уже хотят спать, а безопасность превыше всего, так что стараемся найти гостиницу.

Одна закрыта, мест нет, во второй мест нет, в третьей мест нет. И вот находим гостиницу, останавливаемся, зашли, почти не глядя, как легли в вещах, так и проснулись, двинулись дальше.

Приезжаем домой, и мой старший сын собирается в лагерь. Отправляем сына. Через три часа звонок: «Здравствуйте! Вы мама такого-то?.. Приезжайте и забирайте вашего ребенка. У него вши!» Естественно, у нас у всех всё зачесалось сразу, стали друг у друга что-то вычесывать.

И когда я открыла отзывы об этой гостинице, то каждый второй был про этих гостиничных вшей. Так что послевкусие у отпуска было особенное.

Президент Федерации сёрфинга Псковской области Руслан Шалько:

– Была ситуация, когда я приехал в Париж на машине, подъезжаю к парковке возле Эйфелевой башни. А там ходят афроамериканцы, один из них говорит мне опустить окно, я опускаю, а он по-русски спрашивает, как я доехал, обращается ко мне практически «брат» и «земляк». Он там что-то продавал, сувениры какие-то, ну я, конечно, купил, не смог земляку отказать.

Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов:

– Это нельзя назвать худшим отпуском, это, скорее, было худшее решение во время отпуска. Мы когда собирались на наш российский юг на автомобилях, решили, что было бы круто не жить у моря. Потому что море – это постоянная суета, это города, где много туристов. И мы подумали о том, что было бы круто поселиться где-то недалеко, чтобы до моря было полчаса езды на машине.

Выбрали Горячий Ключ, прекрасный небольшой городок, сняли там дом. И я вот могу всех предупредить, что Горячий Ключ – это место, где начинается пробка к морю. Это трасса, и как только ты выезжаешь из Горячего Ключа, ты встаешь в двухчасовую пробку. В общем, от Ключа до моря ты в лучшем случае доберешься за час тридцать, в худшем – за три часа.

Начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова:

– В этом году была чуть-чуть испорчена часть отпуска. Мы ездили отдыхать в Сочи, и случилась неприятная история. Буквально на второй день отпуска я слегла с температурой 39. Но мы все равно посмотрели все виды, все города, все прибрежные зоны. Конечно, было немного неприятно, потому что можно было бы посмотреть больше.

Выпускница центра «Хоть отбавляй», член сборной России по брейкингу Мария Костина:

– У нас в лагере была поездка из Пскова в Казань. В Казани оказалось просто нереально вызвать такси: бешеные цены, много вещей и вообще неудобно. И вот мы в жару все вместе, дружной семьей в 50 человек шли пешком от вокзала до хостела. Шли мы где-то час, может быть полтора, при этом было очень жарко.

Тренеры о нас позаботились, каждому купили по бутылке воды. Было очень весело, но в то же время все устали. А на следующий день были соревнования, и мы думали, что погуляем по Казани, но все отказались. Погуляли уже потом, после соревнований.

Заместитель главврача по диагностике Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова:

– Худший отпуск – это был первый опыт в молодости. Мы ездили отдыхать в Казахстан на солёное озеро Челкар. Это был такой горький опыт, поскольку озеро же солёное и после пребывания на солнце были просто дикие ожоги. С тех пор я не отдыхаю без солнцезащитного крема. Хотя и тогда крем был, но тем не менее даже с ним стоит ограничить время пребывания на солнце.

Исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Романов:

– Мы были в Риме. Впечатление от итальянцев – сплошная сиеста, когда с часа дня до семи вечера никто не работает. Ни поесть, ничего невозможно. И потом они кто-то в восемь, кто-то в девять уже закрываются. Я помню, как мы бежали бегом, чтобы купить кофе в ближайшем кафе.