Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района оценил Михаил Ведерников

18:26, 23 августа 2023, ПАИ

Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего рабочего визита в муниципалитет сегодня, 23 августа. Глава региона также пообщался с местными детьми и узнал, нравится ли им площадка. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников узнал у местных детей, нравится ли им новая спортивная площадка. В свою очередь, ребята хором ответили, что обновлением довольны полностью.

«Главное, чтобы никто не ломал и не мусорил здесь. Тогда площадка долго прослужит», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что новую спортплощадку построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В марте этого года на площадку было закуплено спортивное оборудование, а уже в июле её открыли для посещения.