Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района оценил Михаил Ведерников
Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего рабочего визита в муниципалитет сегодня, 23 августа. Глава региона также пообщался с местными детьми и узнал, нравится ли им площадка. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Михаил Ведерников узнал у местных детей, нравится ли им новая спортивная площадка. В свою очередь, ребята хором ответили, что обновлением довольны полностью.
«Главное, чтобы никто не ломал и не мусорил здесь. Тогда площадка долго прослужит», – сказал Михаил Ведерников.
Напомним, что новую спортплощадку построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В марте этого года на площадку было закуплено спортивное оборудование, а уже в июле её открыли для посещения.
Псковские пенсионеры достойно представили регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Александр Котов: В сравнении с другими районами Новоржевский заметно проседает в развитии