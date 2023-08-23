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Общество

Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района оценил Михаил Ведерников

Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего рабочего визита в муниципалитет сегодня, 23 августа. Глава региона также пообщался с местными детьми и узнал, нравится ли им площадка. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Михаил Ведерников узнал у местных детей, нравится ли им новая спортивная площадка. В свою очередь, ребята хором ответили, что обновлением довольны полностью.

«Главное, чтобы никто не ломал и не мусорил здесь. Тогда площадка долго прослужит», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что новую спортплощадку построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В марте этого года на площадку было закуплено спортивное оборудование, а уже в июле её открыли для посещения.

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