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Псковичи завершили выступление на чемпионате России по боксу

Псковичи Эльми Зиядзаде, Артур Кулаков и Мурат Юлдашев проиграли свои бои и выбыли из соревновательной сетки чемпионата России по боксу, который проходит в Хабаровске на «Платинум-Арене» с 18 по 26 августа. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Псковская областная федерация бокса

«Регулярное участие наших спортсменов на чемпионате мира по боксу говорит о том, что наша команда действительно подготовлена профессионально, – отметил Олег Лаптев. – Я смотрел все бои. С моей точки зрения, ребята имели большие шансы на победу, потому что они были хорошо подготовлены. Но в этом году чемпионат России прошёл в соединении титулованных спортсменов и обычных спортсменов. Это делается для того, чтобы боксёры смогли заявить о себе не только на федеральном, но и международном уровне».

«Если даже оценивать поединок Артура Кулакова против Андрея Замкового, он был достаточно серьёзным. Артур Кулаков держался красавцем. Я не могу сказать, что он допустил какую-то ошибку. Тут опыт стал ключом к победе. У псковича тоже есть опыт, но всё-таки семикратный чемпион России против участника чемпионата – это даёт о себе знать. База определённо разная», – поделился пресс-секретарь СЗФО по боксу.

«Против каждого из наших ребят стоял титулованный спортсмен, и они проиграли только по очкам. Все приедут абсолютно целые и здоровые. Я считаю, что мы заявили о себе на высоком уровне. Псковская область – это тот регион, в котором рождаются чемпионы», – подытожил Олег Лаптев.

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