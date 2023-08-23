Псковская область представила 11 объектов для голосования на портале достижения.рф

16:04, 23 августа 2023, ПАИ

Псковская область представила 11 объектов для голосования на портале достижения.рф.

В числе объектов - развлекательная площадка «Луки-Парк», турмаршрут «Александр Невский - имя России», молочная ферма «Красное знамя», Дни пушкинской поэзии и русской культуры, фестиваль «Виноград», маршрут «С грохотом по фермам», мультимедийные спектакли, электротехнический кластер и другие.

Проект создан для популяризации научного, культурного и технологического потенциала страны и реализуется в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия». На портале можно посмотреть достижения и федерального уровня, и субъектов страны. Каждый может проголосовать за достижения своего региона.