Ремонт четырёх улиц завершили в псковских Крестах
Ремонт четырёх улиц завершился в районе Кресты в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
По его словам, работы завершились на улицах Харченко, Дновской, Спартака и Торфяной. В нормативное состояние в том числе привели и 2-ю Торфяную улицу.
«Заменили водопропускные трубы, асфальт, сделали обочины. По хорошим дорогам можно ездить быстро, поэтому установили «лежачие полицейские»», – отметил Борис Елкин.
Глава Пскова уточнил, что в общей сложности отремонтировали порядка 2,5 километра проезжей части. «Ремонт дорог в частном секторе будем продолжать», – уточнил он.
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