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Общество

Ремонт четырёх улиц завершили в псковских Крестах

Ремонт четырёх улиц завершился в районе Кресты в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

По его словам, работы завершились на улицах Харченко, Дновской, Спартака и Торфяной. В нормативное состояние в том числе привели и 2-ю Торфяную улицу.

«Заменили водопропускные трубы, асфальт, сделали обочины. По хорошим дорогам можно ездить быстро, поэтому установили «лежачие полицейские»», – отметил Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава Пскова уточнил, что в общей сложности отремонтировали порядка 2,5 километра проезжей части. «Ремонт дорог в частном секторе будем продолжать», – уточнил он.

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