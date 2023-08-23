Ремонт четырёх улиц завершили в псковских Крестах

18:24, 23 августа 2023, ПАИ

Ремонт четырёх улиц завершился в районе Кресты в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, работы завершились на улицах Харченко, Дновской, Спартака и Торфяной. В нормативное состояние в том числе привели и 2-ю Торфяную улицу.

«Заменили водопропускные трубы, асфальт, сделали обочины. По хорошим дорогам можно ездить быстро, поэтому установили «лежачие полицейские»», – отметил Борис Елкин.

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Глава Пскова уточнил, что в общей сложности отремонтировали порядка 2,5 километра проезжей части. «Ремонт дорог в частном секторе будем продолжать», – уточнил он.