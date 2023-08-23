Финалисты конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области начали занятия по авторской программе

17:42, 23 августа 2023, ПАИ

Пять финалистов, работы которых жюри признало лучшими по итогам конкурса по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион», начали обучение по авторской программе «Бренд как основа для уникального позиционирования».

Среди преподавателей федеральные эксперты – креативный директор ЦПКиО имени Горького Алексей Баранов, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, а также псковичи – архитектор-дизайнер, руководитель архитектурного бюро Сергей Станкевич, ведущий дизайнер и аналитик бюро Ирина Иванова, контент-менеджер Елена Карноухова, руководитель студии машинной вышивки и термопечати «Вышито» Анастасия Чугунова.

По словам Сергея Станкевича, в августе ребята будут заниматься теоретическими занятиями в онлайн-режиме, в сентябре приступят к практическим занятиям.

«Ребята будут заниматься по 2,5 часа. Всего их ждут четыре занятия теории и четыре практики», – уточнил Сергей Станкевич и добавил, что очный практикум пройдёт в Архитектурном бюро.

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года, в нём приняли участие 15 человек. Конкурс организовал Центр молодёжи и общественных инициатив совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Конкурс «Мой регион» проводится по программе Росмолодёжи «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.