Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финалисты конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области начали занятия по авторской программе

Пять финалистов, работы которых жюри признало лучшими по итогам конкурса по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион», начали обучение по авторской программе «Бренд как основа для уникального позиционирования».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Среди преподавателей федеральные эксперты – креативный директор ЦПКиО имени Горького Алексей Баранов, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, а также псковичи – архитектор-дизайнер, руководитель архитектурного бюро Сергей Станкевич, ведущий дизайнер и аналитик бюро Ирина Иванова, контент-менеджер Елена Карноухова, руководитель студии машинной вышивки и термопечати «Вышито» Анастасия Чугунова.

По словам Сергея Станкевича, в августе ребята будут заниматься теоретическими занятиями в онлайн-режиме, в сентябре приступят к практическим занятиям.

«Ребята будут заниматься по 2,5 часа. Всего их ждут четыре занятия теории и четыре практики», – уточнил Сергей Станкевич и добавил, что очный практикум пройдёт в Архитектурном бюро.

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года, в нём приняли участие 15 человек. Конкурс организовал Центр молодёжи и общественных инициатив совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Конкурс «Мой регион» проводится по программе Росмолодёжи «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Псковичам рассказали о мероприятиях по повышению качества жизни пенсионеров в регионе

23 августа 2023

Псковские пенсионеры достойно представили регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

23 августа 2023

Производство сидра и сыров в Пушкинских Горах посетил Михаил Ведерников

23 августа 2023

Александр Котов: В сравнении с другими районами Новоржевский заметно проседает в развитии

23 августа 2023

Новая гостиница появилась в Пушкиногорском районе благодаря нацпроекту

23 августа 2023

Великолучанам рассказали об ограничениях на время празднования Дня города

23 августа 2023

Систему отопления заменят в Пушкиногорской средней школе

23 августа 2023

Новую площадку ГТО в деревне Орша Новоржевского района оценил Михаил Ведерников


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...