Самого мудрого ветерана выбрали в Струго-Красненском районе

17:58, 23 августа 2023, ПАИ

Итоги районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2023» подвели в Струго-Красненском доме культуры, сообщает газета «Струги».

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Победителей награждали в номинациях «Самый почётный и мудрый», «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший в животноводстве», «Лучшая детская грядка», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод-овощевод» и других. Каждый победитель получил грамоты и призы.

«Уважаемые наши ветераны, вы являетесь гордостью района. Спасибо вам большое за то, что прославляете его и украшаете», – подчеркнул глава Струго-Красненского района Александр Волков.