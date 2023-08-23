Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские пенсионеры достойно представили регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Команда регионального отделения Союза пенсионеров России достойно представила Псковскую область в финале XIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В команду знатоков IT-технологий от Псковской области вошли 63-летняя Светлана Смирнова из Красногородска, 75-летний Валерий Жихарев из Великих Лук, 60-летняя Светлана Удобная из деревни Рубцово Палкинского района и 70-летний Алексей Плетнев из Опочки.

Конкурсанты прошли все испытания финальных соревнований, продемонстрировав хороший уровень ориентирования в цифровой среде, в частности, владение смартфоном, работу в поисковой системе «Яндекс» и финансовую грамотность в электронных системах.

Светлана Удобная получила приз в специальной номинации «Участник из самого малочисленного поселения» – в деревне Рубцово проживает всего 61 человек.

Конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится ежегодно в целях популяризации движения по овладению информационными технологиями среди граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России совместно с Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при поддержке Министерства труда РФ и Социального фонда России.

В этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Одновременно IT-соревнования состоялись на площадках Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых, присоединившихся к Чемпионату в этом году. Это окончательно закрепило статус чемпионата как инклюзивного мероприятия. Участие в нем приняли более 350 финалистов из 77 регионов РФ и соотечественников, проживающих в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Модельный избирательный участок презентовали в Пскове

23 августа 2023

Псковичам рассказали о мероприятиях по повышению качества жизни пенсионеров в регионе

23 августа 2023

Псковские пенсионеры достойно представили регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

23 августа 2023

Производство сидра и сыров в Пушкинских Горах посетил Михаил Ведерников

23 августа 2023

Александр Котов: В сравнении с другими районами Новоржевский заметно проседает в развитии

23 августа 2023

Модульная гостиница заработала в Пушкиногорском районе благодаря нацпроекту

23 августа 2023

Великолучанам рассказали об ограничениях на время празднования Дня города

23 августа 2023

Систему отопления заменят в Пушкиногорской средней школе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...