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Общество

Псковичам рассказали о мероприятиях по повышению качества жизни пенсионеров в регионе

В Псковской области при поддержке федеральных и областных властей реализуется комплекс мероприятий по содействию активному долголетию пенсионеров, повышению качества жизни старшего поколения и включению его в общественную жизнь региона, а также по реализации социально значимых проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Это прежде всего федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», где особое внимание уделено вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваемости людей «серебряного» возраста. Программой также предусмотрено совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения: проведение вакцинации, профилактических осмотров, а также диспансерного наблюдения пациентов, развитие гериатрической помощи.

Также в регионе выстраивается система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. В этом году проект стартует в трех муниципальных образованиях Псковской области и получит поддержку федерального бюджета в объеме более 34 млн рублей. Услуги бесплатного помощника по уходу на дому будут доступны для более чем 200 человек.

Развиваются стационарозамещающие технологии, позволяющие максимально долго находится дома и получать необходимую социальную поддержку: сопровождаемое проживание, «приемная семья» для пожилых и инвалидов.

Активно на территории области работают служба участковых социальных работников и мобильные бригады.

Также служба занятости населения реализует мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, особое внимание уделяется поддержке общественных объединений ветеранов, программам «Университета третьего возраста» «Союза пенсионеров», серебряному волонтерству.

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