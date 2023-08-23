Великолукские футболисты вышли в полуфинал первенства СЗФО по футболу

19:05, 23 августа 2023, ПАИ

Великолукская СШОР «Экспресс» (юноши 2010 года рождения) вышла в полуфинал первенства Северо-Западного федерального округа по футболу, которое проходит в Великих Луках на стадионе «Экспресс» с 18 по 25 августа. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на сообщество ФК «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинальной игре великолучанам предстоит встретиться с калининградской спортшколой № 5. Игра начнётся завтра в 12:40.

Отметим, что во втором полуфинальном матче сойдутся калининградская «Балтика» и «Динамо-Центр».

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