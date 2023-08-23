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Общество

Новая гостиница появилась в Пушкиногорском районе благодаря нацпроекту

Новая модульная гостиница «Князь Гвидон» заработала в деревне Симаново Пушкиногорского района. Новые места для размещения туристов созданы благодаря грантовой поддержке из средств федерального и регионального бюджетов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее пресс-службы правительства региона

Во время рабочей поездки в среду, 23 августа, губернатор области Михаил Ведерников осмотрел гостиничные модули и поговорил с инвестором. Совладелец гостиницы Андрей Орлов рассказал, что реализация проекта стала возможна благодаря победе в конкурсном отборе на получение грантовых средств в рамках нацпроекта. Всего сделано 10 домиков на 30 мест. Модули предназначены для круглогодичного использования, оборудованы отоплением, водоснабжением, кондиционером, спальней, санузлом.

«Мы бы не начали строить, если бы не было программы поддержки бизнеса. Остановились бы на том, что у нас было. Именно программа позволила нам двигаться дальше», — заметил владелец гостиницы.

Михаил Ведерников поинтересовался, откуда приезжают основные туристы. Инвестор рассказал, что чаще всего у них останавливаются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Рабочая поездка главы региона в Пушкиногорский район по традиции завершилась встречей с активом муниципалитета. В зоне внимания — вопросы поддержки мобилизованных и их семей, дорожного ремонта, ТОС и возможности инициативного бюджетирования, реализация проектов, направленных на развитие района.

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