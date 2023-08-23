Водитель Daewoo учинил ДТП и скрылся с места происшествия в Псковском районе

19:32, 23 августа 2023, ПАИ

В Псковском районе, в деревне Родина на улице Владимирской у дома № 3, водитель автомобиля Daewoo Nexia, предположительно с гражданами, находившимися в состояния алкогольного опьянения, врезался сначала в автомобиль Subaru Forester, после – в мачту освещения и уехал с места ДТП в неизвестном направлении. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка















На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.