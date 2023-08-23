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Общество

Екатерина Мочалова выступит с симфоническим оркестром в Пскове

Музыкальный фестиваль Crescendo с участием известной домристки Екатерины Мочаловой и представителей молодого поколения российских музыкантов пройдёт в Пскове 25–26 августа. Об этом с российской исполнительницей поговорили в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Мы просто влюблены в вашу публику. Мы очень ждём этой встречи», – отметила Екатерина. Домристка хочет познакомиться с городом, погулять по Пскову.

Концерты будут проходить два дня: 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зелёный театр на концерт «И классика, и джаз».

Событие состоится благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Напомним, что фестиваль Crescendo всегда преследовал не только культурную, но и социальную миссию: билеты на все мероприятия для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с ветеранами, инвалидами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.

Также зрители смогут получить бесплатные пригласительные билеты на оба концерта в кассе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (ул. Пушкина, 13), начиная с воскресенья, 20 августа (касса театра работает с 11:30). Один человек сможет взять не более двух билетов на одно мероприятие. Количество мест ограничено.

С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Также на фестивале выступит известный пианист Денис Мацуев.

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