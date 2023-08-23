Гдовичи познакомились с творчество художника Петра Оссовского
Традиционная встреча искусствоведа из Санкт-Петербурга Татьяны Федотовой с гдовичами была посвящена художнику Петру Оссовскому. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».
«У Татьяны Леонидовны получается удивлять, а героями её рассказов становятся воистину талантливые и творческие жители не только Гдовщины, но и всей Псковской области», – отметила одна из гостей мероприятия.
В этот раз гдовичи познакомились с личностью художника Петра Оссовского. Искусствовед рассказала о жизни, творческом пути и судьбе этого талантливого человека. Символично, что духовную родину художник обрёл на земле древней Псковщины с её первозданной красотой и суровым былинным величием, удивительной природой и мужественными людьми. Всё это нашло отражение во многих его тематических картинах.
Пётр Оссовский в своих работах придерживался сурового стиля. Как и другие художники этого направления, он воспевал судьбу простого человека, его волю и энергию.
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