Гдовичи познакомились с творчество художника Петра Оссовского

20:00, 23 августа 2023, ПАИ

Традиционная встреча искусствоведа из Санкт-Петербурга Татьяны Федотовой с гдовичами была посвящена художнику Петру Оссовскому. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

«У Татьяны Леонидовны получается удивлять, а героями её рассказов становятся воистину талантливые и творческие жители не только Гдовщины, но и всей Псковской области», – отметила одна из гостей мероприятия.

В этот раз гдовичи познакомились с личностью художника Петра Оссовского. Искусствовед рассказала о жизни, творческом пути и судьбе этого талантливого человека. Символично, что духовную родину художник обрёл на земле древней Псковщины с её первозданной красотой и суровым былинным величием, удивительной природой и мужественными людьми. Всё это нашло отражение во многих его тематических картинах.

Пётр Оссовский в своих работах придерживался сурового стиля. Как и другие художники этого направления, он воспевал судьбу простого человека, его волю и энергию.