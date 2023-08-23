Фермерская ярмарка на улице Карла Маркса снова открыта в Пскове

20:23, 23 августа 2023, ПАИ

Наталья Васильева, начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова, поделилась со слушателями радиостанции «7 НЕБО» информацией о режиме работы фермерской ярмарки на улице Карла Маркса в Пскове.

Уже сейчас там можно купить яблоки, саженцы растений и цветов, луковицы тюльпанов и даже тибетскую малину. Мероприятие представляет новый формат ярмарки выходного дня. По словам Натальи Васильевой, выбранная локация – это хорошее место для ярмарочного пространства.

Для фермеров участие бесплатное. Заявку можно оставить в отделе предпринимательства. Ярмарка будет работать два дня в неделю: по пятницам с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 16:00. Еженедельное проведение ярмарки планируется до октября.

Участие в ней принимают сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и частные предприниматели из Пскова, Псковского района и других уголков области.